مصادرة مجموعة سيارات بقيمة 165 مليون ريال لهذا السبب!

الخليج ٣٦٥ نت – نجيب خان هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Interlogic Outsourcing، ومجموعة السيارات التي نتحدث عنها اليوم والتي تضم أكثر من 240 سيارة خارقة ورياضية كلاسيكية نادرة، كانت ملكه بالكامل، لكن هذا الأمر تغير الآن.

في العام الماضي، اتُهم خان بالاحتيال وأعلن إفلاسه، وهو الآن يدفع ثمن جرائمه من خلال مصادرة مجموعة سياراته، وذلك للمساعدة في سداد بعض ديونه المقدرة بـ 100 مليون دولار، حيث تم بيع مجموعة السيارات بواسطة دار مزادات RM Sotheby خلال مزاد بالشهر الماضي، حيث كان من المتوقع أن تُباع بسعر يتراوح بين 35 و40 مليون دولار (131 و150 مليون ريال)، لكن إجمالي المبيعات تجاوز التوقعات، حيث وصلت إلى 44 مليون دولار تقريباً (165 مليون ريال).

أما عن تفاصيل مجموعة السيارات، فهناك ثمانية سيارات تم بيعها بأكثر من مليون دولار (3.75 مليون ريال)، وأبرزهم فيراري 225 S بيرلينيتا موديل 1952 النادرة للغاية، حيث تم بيعها مقابل 2,810,000 دولار (10,537,500 ريال).

Advertisements

ومن الطرازات النادرة الأخرى سيارة كوبر جاكوار T38 Mk II موديل 1955 والتي بيعت بسعر يبلغ 1,765,000 دولار (6,619,000 ريال)، هي واحدة من ثلاثة سيارات جاكوار تم بيعها في المزاد لتنضم إلى E-Type Lightweight موديل 1963، وD-Type موديل 1955 التي تم بيعهم مقابل 1,710,000 دولار (6,412,500 ريال)، و1,325,000 دولار (4,969,000 ريال).

في الختام، تضم المجموعة المُباعة العديد من الطرازات النادرة الأخرى مثل مرسيدس بنز 300 SL Gullwing موديل 1955 والتي بيعت بسعر 1,495,500 دولار (5,608,000 ريال)، وغيرهم الكثير.