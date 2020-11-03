"فخامة على إطارات".. طراز نيسان ماكسيما الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة نيسان عن طرح نسخة 2021 الأحدث من طرازها المميز "ماكسيما" ضمن فئات سيدان.

ووصفت نيسان الطراز الذي سيتوفر منه 4 فئات مختلفة للبيع بأنه "فخامة على إطارات".

وذكر موقع "كار أند درايفر" أنه سيتم طرح نسخة خاصة من الطراز تحتفل من خلاله نيسان بمرور 40 عاما على هذا الطراز المميز.





ويتوفر من طراز نيسان "ماكسيما" لعام 2021 4 فئات مختلفة للبيع، الأولى sv بسعر 38,000 ألف دولار، ثم Sr بسعر 42,000 ألف دولار، وPlatinum بسعر 43,000 الف دولار، وأعلى فئة هي فئة ذكرى مرورو 40 عاما بسعر 45,000 ألف دولار.



المحرك

كافة فئات الطراز ستعمل بمحرك v6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 300 حصان مع عزم دوران 261 لفة/قدم، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية.

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الوقود

يستهلك الطراز "جالون" كل 20 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 30 ميلا على الطريق السريع.

ومن الداخل يكفي الطراز لـ 5 ركاب، وتتوفر به مساحة سفلى للأقدام بالمقاعد تصل لـ 45.0 بوصة.



التقنيات



يحظى الطراز بمنظومة تقنية،تشمل شاشة عرض بقياس 8.0 بوصة، تتضمن أنظمة ملاحة متطورة، ومنظومة تحكم شاملة في الأمن والحماية.



