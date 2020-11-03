هوندا تحيل طراز FIT للتقاعد.. شاهد البديل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هوندا اليابانية عن النسخة الأحدث لعام 2020 من طرازها المميز HR-V ضمن فئات SUV العائلية.

ويشهد طراز هوندا الجديد تعديلات طفيفة مقارنة بنسخة 2020 أبرزها طرح إطارات بتصميم حديث للفئة الرياضية منه.

ووفق تقرير لموقع "كار أند درايفر" فإن الطراز الجديد سيكون بديلا عن طراز FIT، الذي يتوقف طرحه رسميا بداية من العام القادم، ليكن طراز HR-V، هو أصغر طراز SUV من هوندا.





الأسعار

سيتوفر من الطراز للبيع بالأسواق 4 فئات الأولى LX بسعر 22,140 ألف دولار، ثم SPORT بسعر 24,090 ألف دولار، وفئة EX بسعر 25,340 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز باسم EX-L التي ستطرح بسعر 26,940 ألف دولار.

المحرك

تتوفر كافة فئات الطراز بمحرك ينتج قوة (141 حصانا)، بعزم دوران 127 لفة/قدم، بسعة 1.8 لتر، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.6 ثانية.

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الوقود

يستهلك الطراز HV-R من هوندا، "جالون" كل 28 ميلا داخل المدن، ومثله كل 34 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

تتوفر مساحة داخلية بالطراز تكفي لـ 5 ركاب، ومساحةأسفل المقاعد الأمامية لامتداد القدم تصل لـ 41.2 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 39.5 بوصة.

التقنيات

يحظى طراز هوندا بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض بقياس 7.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي من تطوير هوندا باسم Display Audio.







