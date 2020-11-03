تويوتا كراون 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن كراون 2021 فيس ليفت بتحديثات جديدة تشمل شاشة لمسية 12.3 إنش عريضة لنظام المعلومات الترفيهية. ويدعم النظام الجديد تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي مع بعض التحديثات الأخرى للتصميم الداخلي وإضافة أنظمة جديدة للسلامة ومساعدة السائق. Advertisements خارجية السيارة لم تتغير، وبالنسبة للمحركات فتشمل محرك بنزين تيربو 2.0 لتر بقوة 245 حصان وعزم 350 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك هايبرد 2.5 لتر بقوة 226 حصان وآخر هايبرد 3.5 لتر بقوة 359 حصان. وتبدأ أسعار تويوتا كراون 2021 في اليابان من 4,899,000 ين، ما يعادل 176,000 ريال. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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