سيارات عادت "للحياة" بعد وقف تصنيعها.. مفاجآت بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "عائدون من الموت"، هكذا وصف موقع "أوتو كار" مجموعة مميزة من موديلات السيارات تمت إعادة تصنيعها، بعد أن أدى إفلاس مصانعها إلى كتابة شهادة وفاتها.

وجاء في المقدمة وفق الموقع البريطاني، سيارات أودي الألمانية العريقة، التي يجهل كثيرون أنها توقفت عن التصنيع عام 1932، وعادت للحياة من جديد في 1965، حين استحوذت عليها مجموعة فولكسفاجن.

وذكر الموقع أنه من الشركات العريقة التي واجهت المصير نفسه، بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الخارقة، التي توقفت عن التصنيع عام 1947، وفشل نجل مؤسسها في إعادتها للحياة منتصف الخمسينيات، فيما عادت المحاولة من جديد على يد Virgil Exner عام 1965، ولم ينجح أيضا.

ومرة ثالثة، حاول ملاكها في التسعينيات إعادتها من جديد ولم تنجح المحاولة أيضا، حتى قامت فولكسفاجن الألمانية بالاستحواذ عليها عام 1998، وطرحت أول نسخة Veyron hypercar عام 2005.

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وضمن قائمة "أوتو كار"، ماركة "داتسون"، التابعة حاليا لماركة نيسان اليابانية، التي تأسست عام 1931، وتوقف العمل بها في عام 1986 بعد 6 سنوات من استحواذ نيسان عليها لتعود من جديد بعد أن قامت نيسان بتطويرها بداية 2013.

وضمت القائمة، ماركة "دي توماسو" الإيطالية، التي تأسست في عام 1959، وأغلقت أبوابها في عام 2004 بعد وفاة مؤسسها، قبل أن يكتب لها العودة من جديد بداية من عام 2011، بطرحها لطراز suv من صنعها، للعرض بمعرض جنيف الدولي للسيارات.

ومن الموديلات الأخرى ، ماركة صناعة السيارات الفارهة، Maybach، التي أغلقت مصانعها في أربعينيات القرن الماضي، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة "دايملر بنز"، في الستينيات.



