ثورة بصناعة السيارات الكهربائية.. هيونداي تطرح أصغر طراز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هيونداي النقاب عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق؛ والتي يتوقع أن يحدث الطراز ثورة في حجم وصناعة السيارات الكهربائية.

ويعتمد التصميم الخارجي لهذه السيارة الكهربائية الصغيرة على مفهوم EV "45" الذي سبق أن قدمته هيونداي في عام 2019 في معرض السيارات الدولي (IAA) في فرانكفورت.

وطرحت الشركة الكورية الجنوبية مقطع فيديو يوضح تصميمها الفريد والمبتكر.

وقام مصممو هيونداي بتكييف تصميم "مصباح المكعب الحركي" المميز لـسيارات "45" الكهربائية جنبا إلى جنب مع شكله الجانبي السلس لتقديم هذه السيارة المبتكرة، التي لم تتم تسميتها بعد، والتي تتميز باللون الأزرق الخارجي مع لمسات برتقالية تضفي المزيد من الأناقة والجاذبية عليها.



واستوحى مصممو هيونداي الإلهام من رياضة السيارات عند تصميم هذه السيارة الجديدة، من خلال وضع مقعد واحد فقط في منتصف السيارة، لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة.

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ويعادل المحرك الصغير للسيارة الجديدة إثنين من محركي الدينامو (DC) ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كم / ساعة والتي سيستمتع بتجربتها أفضل السائقين في العالم.

وتماشيا مع تصاميم 45 للشركة قامت هيونداي بتصميم هذه السيارة الفريدة من مادة صديقة للبيئة تقليدية (الخشب).

ولازالت هذه السيارة الكهربائية الجديدة لا تحتوي على نطاق قيادة مصنّف رسميا حتى الآن، ولكن يُعتقد أن ضحك السائق يغذي السيارة للسفر لمسافة أبعد بناء على تقنية التحكم في السيارة التكيفي العاطفي (EAVC) وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبا حول كيفية تقديم هذه السيارة الكهربائية الفريدة من نوعها تجربة تنقل فريدة لعملاء الشركة من الشباب.