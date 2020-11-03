قائمة أرخص شاحنات البيك آب في 2021.. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب عشاق شاحنات البيك آب طرح مجموعة مميزة من الموديلات مع بداية عام 2021 من مختلف الماركات العالمية.

وفي تقرير بالصور، قدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم الشاحنات التي ستطرح لعام 2021 وتتميز بكونها الأرخص في التكلفة.

وجاء في المقدمة شاحنة نيسان "تايتان" بسعر 38,145 ألف دولار، وستطرح بمحرك V8 سعة 5.6 لتر.



كما ضمت القائمة شاحنة جييب "جلاديتور"، بسعر 35,060 ألف دولار، وستعمل بمحرك V6 سعة 3.6 لتر.

من بعدهما جاءت شاحنة "توندرا" التي تطرحها تويوتا بتكلفة 34,995 ألف دولار،بمحرك V8.

ومن ماركة رام، شاحنة 1500، بتكلفة 33,940 ألف دولار، وتعمل بمحرك V6.

كما ضمت القائمة، شاحنة فورد F-150 بتكلفة 30,635 ألف دولار وتعمل بمحرك V6 سعة 3.3 لتر.

ومن ماركة رام جاءت أيضا الشاحنة 1500 CLASSIC،بتكلفة 30,145 ألف دولار.

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ثم لحقت بالقائمة، شاحنة Sierra 1500 التي تطرحها ماركة GMC لعام 2021 بتكلفة 29,295 ألف دولار بمحرك V6 سعة 4.3 لتر.

ومن ماركة شيفروليه، الشاحنة سيلفادور 1500 بتكلفة 28,195 ألف دولار بمحرك V6 سعة 4.3 لتر.

وجاء أيضا ضمن القائمة من ماركة GMC، الطراز Canyon، بتكلفة 27,355 ألف دولار، بمحرك سعة 2.5 لتر.

ثم جاءت ضمن القائمة، نسخة 2021 من شاحنة شيفروليه كولورادو،بتكلفة 26.155 ألف دولار، بمحرك سعة 2.5 لتر.

كما ضمت قائمة "كار أند درايفر"، نسخة 2021 من شاحنة فورد "رينجر" بتكلفة 26,015 ألف دولار.

ومن تويوتا، جاءت في ختام القائمة شاحنة "تاكوما"، بتكلفة 25,610 ألف دولار، وستعمل بنظام دفع 4x2.



