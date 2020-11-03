إنفينيتي تخص الشرق الأوسط بطراز جديد.. مواصفات أنيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة إنفينيتي السيارة QX80 رباعية الدفع الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تضم تجهيزات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة، إضافة إلى إطلاق نسخة "بلاك إديشين" الجديدة منها.

وتشمل الإضافات الجديدة للجيل الأحدث من نظام إنفينيتي اللمسي للترفيه والمعلومات، النظام الفاخر للترفيه ومعلومات داخل السيارة بشاشتين فائقتي الوضوح، وخرائط ثلاثية الأبعاد، وقدرات الدمج مع نظامي "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو".

وعن أنظمة الصوت تضم سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2021 نظام Bose Performance Series المكون من 17 سماعة لصوت عالي الدقة وتكنولوجيا الصوت المحيط.

وتتمتع نسخة "بلاك إديشين" من السيارة بتصميم خارجي يضم خطوط الكروم الغامق بشكل يبرز الشبك المعدني والمصدم والرفرف الجانبي وأغطية مرايا الأبواب والشريط الخلفي، والذي يدعمه إضافة الإطارات بالكروم الشبكي الغامق بعرض 22 إنش، في حين يأتي التصميم بعدة ألوان، وهي الجرافيت والبني الغامض والبني الفاتح مع لمسة تزيينات من خشب الدردار الفحمي.

وتضم سيارة "QX80" 2021 مجموعة من تكنولوجيا مساعدة السائقين، من بينها التدخل عند النقطة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار، ومساعد التحكم بالمسافة، ونظام ذكي محدث للقيادة الآلية، في حين ستعزز أنظمة "آبل كار بلاي" و"آندرويد أوتو" من قدرات الربط في السيارة.

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ومع محرك هائل القوة ثماني الأسطوانات سعة 5.6 لتر يدفع المحورين الأمامي والخلفي، تتميز السيارة بمهارة أدائها في مختلف ظروف القيادة.

ويوزع صندوق تروس أوتوماتكي من سبع سرعات العزم واحتياطات الطاقة لضمان توفير الشعور بالثقة خلف المقود.

وتأتي السيارة برفاهية يدوية وأدوات وتكنولوجيا متطورة لثمانية ركاب، سواء خلال السفر على الطرقات السريعة أو عند سحب حمولة ثقيلة أو عند القيادة على الطرق الوعرة.

وتعتبر "QX80" 2021 سيارة رباعية الدفع بالحجم الكامل والرائدة ضمن طرازات سيارات انفينيتي؛ حيث تجمع بين الأبعاد الجريئة والتصميم الخارجي القوي وبين المقصورة الداخلية الواسعة، التي تتسع لـ 7 أو 8 ركاب.

وتسمح السيارة من خلال الأداء القوي وتكنولوجيا مساعدة السائقين والديناميكيات المشدودة والمصقولة بقيادة مريحة وواثقة.