الوعلان للتجارة تدشن مركز الوعلان جيلي للصيانة في مدينة جدة

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت شركة الوعلان للتجارة، وكلاء سيارات جيلي بالمملكة العربية السعودية، مركز الوعلان جيلي للصيانة المتطور. ويقع المركز الجديد والذي صمم وفقاً للهوية العالمية لعلامة جيلي على طريق عسفان بجدة، في المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، وتبلغ مساحته 3700 متر مربع، كما أنه مزود بأحدث الأجهزة والوسائل العصرية، لتقديم خدمات ذات معايير رفيعة المستوى لعملاء جيلي. وحضر حفل الافتتاح جمع من مسؤولي شركة الوعلان للتجارة على رأسهم الرئيس التنفيذي للشركة، فهد الوعلان، إلى جانب مدير خدمات ما بعد البيع، ولفيف من رجال الإعلام والصحافة.

ويمثل افتتاح مركز الخدمة الجديد في جدة إنجازا جديداً لشركة الوعلان للتجارة، ويؤكد على التزامها بالجودة والمعايير العالمية في مجال خدمة السيارات، حيث يضم المركز مجموعة من المهندسين والفنيين ذوي المهارات العالية، لضمان تقديم أفضل نوعية من الخدمات لعملائه.

وفي تعليقه على الحدث قال فهد الوعلان، الرئيس التنفيذي لشركة الوعلان للتجارة: “يؤكد مركز الوعلان جيلي للصيانة على الاستراتيجية العالمية للشركة التي تم اعتمادها لخدمة العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة من خلال الأسس والمفاهيم ذات العلاقة بصقل وتطوير تقنيات الخدمة وفق تطلعات العملاء، وأملاً في تعزيز ثقتهم وولائهم.”

وتابع الوعلان: “في الوقت الذي تشهد فيه الشركة نمواً واسعاً، فهي تعمل أيضاً على تطوير قنوات جديدة لتوفير احتياجات العملاء، وسيسلط مركز الخدمة الجديد الضوء على التزام الشركة بتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتقديم حلول متميزة تتماشى مع احتياجات السوق.”

تجدر الإشارة إلى مركز الوعلان جيلي للصيانة المتطور والجديد مزود بصالة استقبال مريحة، ومنطقة للصلاة، ومنطقة لوقوف السيارات، وقسم لغسيل وتلميع السيارات، كما بوسع العملاء الاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمشروبات في المقهى الخاص والمزود بخدمة إنترنت الواي فاي عالية السرعة.