هيونداي: قادرون على منافسة لاندكروزر!

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك هيونداي العديد من سيارات الكروس أوفر الكبيرة مثل باليسيد وسنتافي، وبالرغم من ذلك، لا توجد أية واحدة منها يُمكن تصنيفها كسيارة اس يو في حقيقية، فحتى الآن، لا يوجد منافس من الصانع الكوري يُمكنه منافسة تويوتا لاندكروزر.

من جانبه، قال أندرو تويتاهي، مدير عام المُنتجات في هيونداي أستراليا أن شركته يُمكنها تطوير اس يو في ملائمة للطرق الوعرة لمنافسة الوحش الياباني سالف الذكر، مستشهداً بدخولهم لمنافسات جديدة بطرازات مثل i30 N، والتي جاءت لمنافسة RS وGTI.

يجدر بالذكر أن هناك شائعات كثيرة عن إنشاء هيونداي لمنصة الجسد على الإطار لسيارة بيك اب قوية وسيارات اس يو في ملائمة للطرق الوعرة منذ العام الماضي، على أن تشاركها مع كيا، لكن حتى الآن، لا توجد أية تأكيدات رسمية، لكن هذا لا يُنكر حقيقة أن صانعة السيارات يُمكنها فعل ذلك.

في الختام، يُذكر أن مجموعة هيونداي طورت بالفعل محرك ملائم لمثل هذه السيارات، وهو محرك بست أسطوانات تيربو سعة 3 لتر المستخدم في جينيسيس GV80، والذي يولد قوة 274 حصان و588 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي أرقام كافية لتحدي لاندكروزر بالطبع.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin