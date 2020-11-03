انفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.. والأضرار مادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن وسط العاصمة بغداد، شهد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من أحد المتاجر.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن "العبوة الناسفة انفجرت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قرب متجر لبيع الخمور عند منطقة جسر الأمانة وسط العاصمة بغداد".
وأضاف أن "الانفجار تسبب في أضرار مادية فقط" دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد المتاجر لبيع الخمور أيضاً في منطقة الكرادة مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة شخص إلى جانب وقوع أضرار مادية بمبان قريبة من الانفجار.
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