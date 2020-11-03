القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المستشار النمساوي سبستيان كورتس، مساء الإثنين، أن بلاده لا تخشى الإرهاب، واصفا الهجوم الإرهابي في فيينا بأنه "مثير للاشمئزاز"
وقال كورتس في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية: "أدين الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز في فيينا"، وتابع: "شرطتنا ستتخذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي".
وأضاف المستشار النمساوي "يسعدني أن ضباط شرطتنا قد تمكنوا بالفعل من القضاء على واحد من الجناة"، وشدد على أن بلاده "لا تخاف أبدا من الإرهاب وسنكافح هذه الهجمات بكل الوسائل"، لافتا إلى أن "النمسا تمر حاليا بأوقات عصيبة".
وقال مايكل لودفيج عمدة فيينا، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 6 مواقع بالعاصمة النمساوية، أسفر عن مقتل مدني و١٥ مصابا بينهم ٧ في حالة خطيرة.
من ناحية أخرى، أكد كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي، أن الشرطة لا تزال تلاحق الإرهابيين المتورطين في هجوم فيينا.
وتعد هذه أول حصيلة رسمية معلنة، بعد أن تحدثت تقارير صحفية عن سقوط ما بين 7 إلى 10 قتلى في الهجوم.
ويحضر نيهامر في الوقت الحالي، اجتماع أزمة برئاسة المستشار النمساوي في مقر المستشارية القريب من موقع الهجوم، وسط فيينا.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار النمسا عن هجوم فيينا: لا نخشى الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.