إطلاق نسخة معدلة من أودي RS 7 Sportback

كتب: باسل الحلواني قامت شركة التعديل بلاك بوكس ريشتر، بالتعاون مع إتش جي بي ونيبولوس، بتطوير برنامج تعديلات شامل للسيارة أودي RS 7 Sportback ليمنحها قوة خارقة ومظهرا متفردا. وشهدت التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك سيارة أودي V8 التربو المزدوج، إلى زيادة قوته من 600 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 962 حصان/1250 نيوتن متر. على محرك سيارة أودي V8 التربو المزدوج، إلى زيادة قوته من 600 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 962 حصان/1250 نيوتن متر. Advertisements وتستطيع السيارة بفضل هذا المحرك الانطلاق من صفر، حتى 100 إلى 200 كلم/س في أقل من 5 ثوان. وزودت النسخة المعدلة من السيارة برقاقات الطلاء باللون "Black Diamant matt"، والتي تتخللها تضليعات باللون الفضي اللامع. ولم تعلن حتى الآن شركات التعديل عن تكاليف برنامج التعديلات.

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