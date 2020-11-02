القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة "كيا موتورز" عن خططها لتطوير منصة قياسية جديدة للجيل الأحدث من مركباتها العسكرية، معزّزة قدراتها في المشاريع المستقبلية. أجرت شركة Roush Performance تعديلات تصميمية وتقنية على السيارة فورد Ranger، التي تنتمي لفئة موديلات البيك آب، لزيادة ملامحها الشرسة وخصائصها الوعرة. خطط شركة فاندرهول لطرح سيارتها Navarro الجديدة للأراضي الوعرة والمعتمدة على نظام الدفع الكهربائي خلال العام القادم 2021. تحذيرات شديدة أطلقتها الهيئة الألمانية للفحص الفني من الاعتماد على المنظفات المنزلية للعناية بقمرة السيارة ولوحة القيادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. المركبات القتالية وتعديلات طراز Ranger لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.