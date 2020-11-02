"دنب" تقتل 11 إرهابيا بينهم قيادي جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 11 مسلحا بينهم قيادي في حركة "الشباب" الإرهابية حتفهم، الإثنين، خلال عملية أمنية للجيش الصومالي في محافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وأصدر الجيش الصومالي بيانا، مساء الإثنين، جاء فيه، إن العملية نفذتها قوات "دنب" الخاصة بمديرية سبلالي جنوب البلاد بعد معلومات استخباراتية.



وأضاف البيان، أن "الجيش قتل خلال العملية زعيم مليشيات الشباب في محافظات جوبا، وعشرة مسلحين كانوا يرافقونه"، مشيرا إلى أن القيادي الإرهابي يدعى معاذ طيري.

وتابع البيان، أن القوات الصومالية داهمت منزلا يختفي فيه عدد من الإرهابين، وقاموا بقتلهم جميعا، بعد تبادل لإطلاق النار.

Advertisements

و"دنب" قوات دربتها الولايات المتحدة لمواجهة المجموعات الإرهابية في البلاد، وأسست عام 2014 .

وصعد الجيش الصومالي عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك باستهداف قيادات التنظيم .

ويتعاون الجيش الصومالي في حربه على "الشباب" مع قوات بعثة اتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة بـ"أميصوم"، وكذلك القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المعروفة بـ"أفريكوم".