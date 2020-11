مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر بوضوح أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – لقد رأينا لقطات تجسسية عديدة لـ مرسيدس سي كلاس القادمة، وها هي العدسات التجسسية تلتقط صوراً جديدة للسيارة أثناء اختبارها مع تمويهات بسيطة على واجهتيها الأمامية والخلفية.

تمتلك كل من سي كلاس واس كلاس الجديدتين لغة تصميم متماثلة، في حين أنه برؤية خطوط جسد سي كلاس، يظهر أن السيارتين تتشاركان القليل من حيث المظهر، حيث تتميز اس كلاس بمصابيح أمامية أكبر وأكثر أناقة، مع مقابض أبواب مختلفة تماماً حيث تكون منبثقة في اس كلاس وتقليدية في سي كلاس، كما تُشبه الواجهة الخلفية لسي كلاس سيارة إي كلاس المحدثة بشكل كبير.

تُظهر الصور أيضاً حصول سي كلاس على مصابيح خلفية أفقية كما تبدو السيارة أكثر ديناميكية من شقيقتها الكُبرى، كما يُمكننا أيضاً ملاحظة أن السيارة التي يتم اختبارها هي نسخة AMG حيث تتميز بمصدات أكبر حجماً وعتبات جانبية ذات مظهر رياضي تتماشى مع جنوط AMG ذات الخمسة أذرع ذات التصميم المألوف.

بالدخول إلى المقصورة، نتوقع أن تقترض الكثير من إشارات التصميم من اس كلاس 2021، في حين لم تظهر المقصورة بوضوح في الصور، لكننا رأينا أجزاءً منها في صور تجسسية سابقة، حيث ستحصل على نفس أجهزة القياس الرقمية ونفس شاشة النظام الترفيهي المائلة المُستخدمتين في اس كلاس الجديدة.

وبالنسبة للقوة، فنتوقع أن تتوفر السيارة بمحرك هجين خفيف EQ Boost بجهد 48 فولت و آخرهجين بالقابس، في حين ستحصل نسخ AMG على قوتها من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر، وتُشير بعض التقارير إلى أن هذا المُحرك قد يتم استبداله بآخر سعة 2 لتر بقوة 500 حصان، لكن لا شيء رسمي حتى الآن.

في الختام، يُتوقع أن تكشف مرسيدس النقاب عن سي كلاس الجديدة كلياً قبل نهاية العام الجاري، على أن تصل إلى الوكلاء في الولايات المتحدة وأسواق أخرى حول العالم في عام 2021 كموديل 2022.

