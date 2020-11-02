وصول سيارة SSC تواتارا لسرعة 532 كم/س: هل هو تلاعب وتزييف؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إعلان شركة SSC الأمريكية عن كسر الأرقام القياسية للسرعة بسيارة “تواتارا” الجديدة وتسجيلها لـ 532.9 كلم\س، ظهرت شكوك حول دقة هذا الرقم والفيديوهات المسجلة للمحاولة.

التحليلات المستقلة أشارت إلى أن الفيديوهات المسجلة لسرعة السيارة لا تتطابق مع المحاولة نفسها، وأن السيارة كانت أبطأ بشكل معتبر من الأرقام الظاهرة في الفيديوهات، ومن أبرز الدلائل التي أشار إليها المشككون هي تحليق طائرة مروحية “هليكوبتر” بجوار السيارة أثتاء المحاولة بسرعة قصوى 150 ميل في الساعة أثناء وضع الكاميرات والمعدات فيها، في نفس اللحظة التي سجلت فيها السيارة سرعة قصوى تتعدى الـ 190 ميل في الساعة.

وقد اعترفت شركة SSC بعدم مطابقة الفيديوهات المنشورة للمحاولة وإشارتها لخلل تقني أدى للخطأ، ولكن لم ينجح هذا في الحدّ من الشكوك في مجتمع السيارات.

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لحل المشكلة من جذورها وإنقاذ سمعتهم، أعلن رئيس شركة SSC، جيرود شيلبي، عن إجراء محاولة ثانية لكسر الأرقام القياسية للسرعة “قريباً”، مع دعوته لخبراء السيارات وأهم المشككين لمراقبة المحاولة الجديدة والتأكد من صحتها بشكل غير قابل للشك.

للوقت الحالي ننتظر نتائج المحاولة الثانية والتأكيد الرسمي عليها من المصادر المعتمدة.