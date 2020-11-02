خدمات مميزة تقدمها يلو

الخليج ٣٦٥ نت- منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، حيث لم يقتصر نجاحها على المملكة العربية السعودية فقط، بل امتدت عبر أكثر من 90 فرع لتشمل دول مختلفة تتضمن الإمارات ومصر مع تقديمها خدمات ذات مستوى عالمي مميز، ونستعرض اليوم مجموعة من الخدمات التي تتميز بها الشركة.

نظام العضويات

لأجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات يلو، توفر يلو برنامج العضويات المميز بإسم أميالي، تحتوي عضوية أميالي على نوعين من النقاط وهي نقاط أميال العضوية والتي تساعد العميل على الارتقاء من فئة الى التي تليها، في حين أن نقاط أميال المكافأة تمكن العميل من استبدال النقاط يستطيع الاستفادة منه عند عقد التأجير. وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية من خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة عبر 3 فئات مختلفة، بدايةً بالعضوية الصفراء، والتي يتم الحصول عليها تلقائياً مع أول عملية تأجير مع موافقتها للشروط والأحكام، العضوية الفضية والتي يتم الانتقال إليها عند اغلاق العقد السادس أو الحصول على 3000 ميل في نفس العام، الارتقاء للعضوية الذهبية يتطلب اغلاق 10 عقود أو الحصول على 15000 ميل في العام ذاته.

العضوية العائلية

تقدم يلو خدمة اضافة الزوجة والأولاد إلى حساب العميل لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، وهو ما يعني أن العائلات قادرة على مشاركة الأميال سوياً بشكل بسيط وسهل يمكن أن يوفر الكثير من النفقات.

اجمعوا كل أميال يلو التي تكتسبونها عند الايجار في حساب واحد واستمتعوا بالمكافآت بشكل أفضل مع العائلة. كل ماعليك هو اضافة بيانات العائلة الى ملفك الشخصي لدى يلو. أنفقوا الأميال من حساب برنامج العائلة الخاص بكم لحجز رحلاتكم والحصول على الترقيات لكم ولعائلاتكم.

خدمات الصيانة المتنقلة

تمتلك خدمة الصيانة المتنقلة في يلو أسطول من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة السيارات عند استئجارها من العميل، حيث يمكن لأي عميل في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر الاتصال على الرقم الموحد لخدمة العملاء او المحادثة الآلية.

درع يلو

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هي خدمة تقدمها يلو لعملائها مقابل مبلغ مالي يضاف إلى قيمة الإيجار اليومي للسيارة خلال فترة عقد التأجير، بحيث يعفى هذا المبلغ مستأجر السيارة من دفع قيمة تحمل الحادث في حال حدوثه، وتختلف قيمة الخدمة بحسب فئة السيارة المستأجرة.

درع يلو بلس

وهي خدمة جديدة تضمن للعميل عدم تحمل أي مبالغ في حالة التلفيات والحوادث والتلفيات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، ويتم تقديم الخدمة مقابل مبلغ مالي بسيط يضاف إلى قيمة الإيجار ويختلف هذا المبلغ من فئة إلى أخرى.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور