رئيس تصميم هيونداي وجينيسيس السابق يعود للشركة بعد نصف عام من مغادرته

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة هيونداي عن عودة رئيس التصميم السابق لوك دونكرولك لمنصب نائب رئيس الشركة بعد نصف عام من مغادرته لـ “أسباب شخصية”.
لا نعلم أسباب عودة دونكرولك بعد أشهر معدودة من مغادرته، وقد صرحت الشركة أن دونكرولك سيركز على إدارة تصميم جينيسيس وعلامة أيونيك الكهربائية الجديدة.
كما سيشرف دونكرولك على بعض المشاريع المتطورة لمجموعة هيونداي مثل تطوير السيارات الهيدروجينية.
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