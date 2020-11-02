رولز رويس كولينان 2020 .. مواصفات سيارة محمد رمضان الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً بعد نشره صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث سياراته بدبي من طراز رولز رويس كولينان، إصدار Black Badge، موديل 2020.

وتنتمي رولز رويس كالينان "بلاك بادج"، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعد إصدار محسن من النسخة القياسية.

وتصنف سيارة رمضان، من ضمن أفخم سيارات الدفع الرباعي في العالم، ويقدمها الصانع البريطاني بمحرك V12 بسعة 6.7 لتر بقوة 600 حصان.

وتستطيع السيارة بفضل المحرك القوي أن تنطلق من الثبات حتى 100 كم/س في

4.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س رغم وزنها الذي يصل 2.7 طن، وناقل حركة بخيار Intuitive Throttle ثماني السرعات وتمتاز بها السيارة يتوفر بذراع ناقل الحركة بزر منخفض يغير من صوت العادم.

تتوفر كالينان بلاك بادج، في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 524.200 دولار أي ما يعادل نحو (ثمانية ملايين و256 ألف جنيه مصري) تقريبًا، بينما تباع رولز كالينان النسخة العادية بأسعار بين

382.000 دولار (ستة ملايين جنيه) و440.000 دولار.

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تتميز السيارة بطلاءها الأسود الذي تم العمل عليه يدوياً، وشبك أمامي وأنابيب العادم مصنوع من الكروم داكن، بالإضافة إلى شارة Spirit of Ecstasy المصنوعة من الكروم الأسود شديد اللمعان، مع عجلات معدنية قياس 22 بوصة وأقراص فرامل حمراء.

تأتي المقصورة الداخلية كذلك باللون الأسود مع خطوط تصميمية صفراء، وتمتمد تلك اللمسات الصفراء على المقاعد ولوحة القيادة، وتتميز كالينان بلاك بادج بالسقف المضاء بـ1.344 مصباح صغير يحاكي إضاءات النجوم.

وزودت أيضًا بنحو 23 قطعة من الكربون فايبر لمزيد من الفخامة، ووفقًا لتقارير تستغرق عملية إنتاج تلك القطع قرابة 21 يومًا للتأكد من جودتها قبل تركيبها بالسيارة.