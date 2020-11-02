لاندروفر ديفندر ستحصل على نسخة مصغرة في 2022

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الخليج ٣٦٥ نت – جاكوار لاندروفر لديها خطط هامة للمستقبل، مثل طرح أجيال جديدة كلياً لرنج روفر و XJ وتقديم سيارة J-Pace SUV جديدة، والآن أشارت تقارير بريطانية إلى تطوير الشركة لنسخة مصغرة من ديفندر.
يبدو أن لاندروفر ستطرح ديفندر المصغرة في 2022 بسعر تقديري يبدأ من 25,000 جنيه استرليني (121,000 ريال)، ما يجعلها أرخص بكثير من ديفندر الأصلية.
وبينما التصميم الخارجي سيكون مشتركاً بين السيارتين، ستحصل ديفندر المصغرة على داخلية مختلفة بمواد أرخص وتقنيات أقل لتبرير السعر الأرخص.
ومن المتوقع تزويد ديفندر المصغرة بمحرك 1.5 لتر 3 سلندر المتوفر في موديلات جاكوار لاندروفر الأخرى، بأنظمة دفع أمامي وكلي ونسخة هجينة بالقابس لاحقاً.
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