فورد تكشف عن تعديلات شاملة لطراز Ranger.. أكثر شراسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة Roush Performance تعديلات تصميمية وتقنية على السيارة فورد Ranger، التي تنتمي لفئة موديلات البيك آب، لزيادة ملامحها الشرسة وخصائصها الوعرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة المعدلة تتميز من خلال التصميم الجديد لشبكة المبرد مع شريط إضاءة ليد مزدوج وتوسعة الرفارف باللون الرمادي الداكن، ومصابيح جديدة لأضواء الضباب، مع العديد من الملصقات والتوقيعات.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية، لزيادة الطابع الوعر للسيارة تم التجهيز بمجموعة تعليق للأراضي الوعرة ساعدت على زيادة الخلوص الأرضي، والتجهيز بجنوط قياس 18 بوصة.

وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات الفاخرة مثل الفرش الجلدي والسجاد والملصقات.

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ولم تقترب شركة التعديل من نظام دفع السيارة؛ حيث يبقى معتمدا على محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات بقوة 274 حصان/420 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويؤازر هذا المحرك ناقل حركة أوتوماتيكي من عشر تعشيقات.

وقبل أيام، عززت شركة فورد الأمريكية تواجدها في سوق سيارات SUV متوسطة الحجم بنسخة 2021 من طراز "إكسبلورر" المميز.

كما طرحت فورد الإصدار الخاص Fiesta ST Edition، والذي يقتصر إنتاجه على 500 نسخة فقط.