صورة تشويقية لطراز "فاندرهول" الكهربائي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شركة فاندرهول لطرح سيارتها Navarro الجديدة للأراضي الوعرة والمعتمدة على نظام الدفع الكهربائي خلال العام القادم 2021.

وأوضحت الشركة الأمريكية، الشهيرة بإنتاج المركبات ثلاثية الإطارات، أن السيارة الجديدة تتمتع بالعديد من المميزات الجديدة.

وتُظهر الصورة التشويقية، التي تم نشرها، أن السيارة تعتمد على ملامح التصميم الصندوقي المميز لأغلب موديلات الأراضي الوعرة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية الشخصية الوعرة للسيارة تظهر من خلال الفراغ، الذي تقع فيه الإطارات، على الرغم من وجود توسعة للرفارف.

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وتم طلاء سقف السيارة باللون الأسود ليتباين بذلك مع لون طلاء الهيكل. وتم تجهيز السيارة ثنائية المقاعد بكشافات ليد.

وبلا شك سيكون عام 2021 هو عام السيارات الكهربائية، حسب تقديرات وتوقعات صقور الصناعة في العالم.

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية التقييم الذي كشف عن هيمنة ماركة تسلا، لانتشارها في أكبر عدد من الدول وفقا لمعدل المبيعات المرتفع.

وقال الموقع الأمريكي إن تسلا تحظى بأعلى معدل مبيعات بين ماركات صناعة السيارات الكهربائية في 21 دولة حول العالم، على رأسها كندا والولايات المتحدة، والمكسيك والصين، والموديل الأعلى مبيعا من تسلا في هذه الدول، هو طراز تسلا موديل 3.