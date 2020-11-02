احذر استخدام المنظفات المنزلية للعناية بالسيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحذيرات شديدة أطلقتها الهيئة الألمانية للفحص الفني من الاعتماد على المنظفات المنزلية للعناية بقمرة السيارة ولوحة القيادة.

وقالت الهيئة" رغم جودة التنظيف، التي تقدمها مثل هذه المنظفات، إلا أنها تحدث تلفا للمواد المصنعة منها مكونات المقصورة الداخلية"



وينصح الخبراء بالاكتفاء بالماء النقي على قطعة قماش ناعمة لمسح القمرة ولوحة القيادة.

ويمكن اللجوء لسائل خاص بتنظيف القمرة والمتوفر في المتاجر المتخصصة، إذا لم يقم الماء بمهمة التنظيف على نحو جيد.

ويراعى اتباع تعليمات استعمال المنظف مثل عدم تطبيقه بشكل مباشر على المكونات ورشه على قطعة قماشية وبعد ذلك يتم مسح القمرة بها، وكذلك عدم رشه على الدواسات والمقود وعصا ناقل الحركة؛ حيث تجعل هذه المواد الأسطح زلقة، وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة أثناء القيادة.