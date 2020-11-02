ننشر أحدث قائمة سعرية لكيا جراند سيراتو بعد التغييرات الأخيرة

كتب: باسل الحلواني كشفت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية “كيا” في مصر، عن الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة السيدان كيا جراند سيراتو موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات. التي تتوافر في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات. وشهدت القائمة السعرية الصادرة عن وكيل العلامة الكورية الجنوبية في مصر، تراجع أسعار الفئة الثالثة من كيا جراند سيراتو 2021، بينما ارتفعت أسعار الفئة الأولى بمقدار 10 آلاف جنيه، والفئة الثانية بمقدار 5 آلاف جنيه. في مصر، تراجع أسعار الفئة الثالثة من كيا جراند سيراتو 2021، بينما ارتفعت أسعار الفئة الأولى بمقدار 10 آلاف جنيه، والفئة الثانية بمقدار 5 آلاف جنيه. ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات كيا جراند سيراتو موديل 2021.

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