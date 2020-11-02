زيادات على إم جي 5.. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، هن زيادة أسعار جميع فئات السيارة السيدان إم جي 5.

وتُطرح إم جي 5، في مصر بـ 3 فئات من التجهيزات، وبلغ مقدار الزيادة على

الفئتين الأولى والثانية 2000 جنيهاً، بينما ارتفعت الفئة الثالثة بمقدار 3 آلاف جنيه.

وزودت جميع فئات السيارة إم جي 5، على محرك سعة 1.5 لتر، بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران

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150 نيوتن/متر.

وأصبح سعر السيارة إم جي 5، بعد الزيادات الجديدة 216900 جنيه، بدلاً من 214900 جنيه، بزيادة بلغت ألفين جنيه

أما الفئة الثانية من السيارة فأصبح سعرها 237990 جنيه، بدلاً من 235990 جني، بزيادة قدرها ألفين جنيه.



وجاءت أعلى فئة من السيارة بسعر 253990 جنيه، بدلاً 250990 جنيه، بزيادة 3 آلاف جنيه