تعرف على الإجراءات المطلوبة حال فقدان لوحة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات المطلوبة في حال فقدان لوحة السيارة. وأجابت إدارة المرور عبر تويتر على هذا الاستفسار موضحة أنه في حال فقدان لوحة السيارة يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

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