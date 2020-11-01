موجز الخليج 365 للسيارات.. مبيعات هيونداي وجاجوار الخارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشف الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن أحدث سيارة قام بشرائها.

باعت هيونداي أكثر من 380 ألف سيارة من أيقونتها الفاخرة جينيسيس في أسواق العالم على مدى الـ5 سنوات الماضية منذ إطلاقها نوفمبر/ تشرين الأول 2015.

"الوحش" هو اللقب الذي تحوز عليه عن جدارة سيارة "كاديلاك" ليموزين التي حصل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018.

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تطرح مرسيدس جيلا جديدا من الفئة S ديسمبر/كانون الأول المقبل بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية ومعدلات الاستهلاك والأداء الديناميكي.

كشفت جاجوار عن موديل جديد من السيارة E-Pace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة وتعتمد لأول مرة على محرك ثلاثي الأسطوانات.

وسعت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، من عائلة سيارتها إكوسبورت (Ecosport).