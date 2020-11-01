الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حقوق المشاة التي يجب أن يلتزم بها قائد السيارة على طرق المملكة. وأوضحت إدارة المرور أن هناك 5 حقوق للمشاة يجب على قائد السيارة الالتزام بهم، وهم كالآتي: إعطاء المشاة أفضلية العبور. إضافة للتحقق التام من عدم وجود مشاة بالطريق. زيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية. خفض السرعة عند الاقتراب من المسارات الخاصة بالمشاة والتوقف التام عن الوصول لها. القيادة بالحد الأدنى داخل الأحياء، والانتباه عند الرجوع للخلف.

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