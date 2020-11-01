هل يمكن تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة؟ المرور يوضح

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن مدى إمكانية تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة للمقيم.

وأجاب المرور على الاستفسار موضحاً أنه فيما يتعلق بالمقيمين الوافدين فإنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة، إذ يلزم أن تكون سارية لإتمام إجراءات تجديد الرخصة.

وفيما يخص اجراءات تجديد رخصة القيادة في المملكة، فقد أوضح المرور أنه يُمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بمالك السيارة في بوابة “أبشر”، ويمكن طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر أيضاً، وسيتم إيصالها في حال كان لدى الشخص عنوان وطني “واصل”.