شراء وبيع السيارات المستعملة لا يخضع للضريبة في هذه الحالة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل على موقع التواصل الاجتماعي

“تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن بيع سيارة مستعملة من قبل شخص غير مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لشخص آخر.

وجاء سؤال المتابع بشأن مدى خضوع معاملة قام بها شخص لبيع وشراء سيارات مستعملة دون أن يملك منشأة أو سجلاً تجارياً، لنظام ضريبة القيمة المضافة، وبيّن الحساب في رده أن شراء وبيع السيارات المُستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من معرض أو شخص مُسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مُسجل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.