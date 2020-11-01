تيسلا تضيف الرايو إلى سياراتها بتكلفة لن تتوقعها!

الخليج ٣٦٥ نت – كان نظام المعلومات والترفيه السابق في سيارات تيسلا موديل S وموديل X يقدم وظيفة الراديو، لكن الترقية إلى MCU2 تخلصت منها.

وقد منحت الترقية إلى MCU2 وصولا إلى مزايا جديد من تيسلا مثل Tesla Theater لبث مجموعة من الفيديوهات الترفيهية من يوتيوب ونتفليكس وهولو وتويتش، ومزايا Tesla Arcade و TeslaCam و Sentry Model.

وأعلنت تيسلا أن راديو AM و FM و Sirius يعود بعد الترقية إلى MCU2 كخيار بتكلفة 500$ (1,875 ريال) إضافية.

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وعليه فإن تكلفة ترقية نظام معلومات وترفيه موديل S وموديل X مع راديو تصل 3,000$ (11,250 ريال)، وإلا تضطر إلى استخدام راديو إنترنت أو البث من تطبيقات الموسيقى.

وجود الراديو قد لا يكون مطلبا ملحا، لكنه وسيلة ترفيه في المواقع حيث لا تتواجد شبكة خلوية وعند وقوع الكوارث الطبيعية يقوم بدور نظام تنبيه.