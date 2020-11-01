سيارة طائرة تحصل على تصريح بالقيادة على الطرق العامة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيارات الطائرة أحد الحلول المستقبلية للزحام المروري، وها هي هولندا توافق على استخدام سيارة طائرة تجارية على الطرق العامة.

السيارة تدعى PAL-V ليبرتي وتجمع في تصميمها بين هليكوبتر صغيرة وسيارة، والمروحة العلوية قابلة للطي.

تصنف ليبرتي من نوع الطائرات الدوارة بمعنى أن المروحة العلوية تستخدم محرك خاص بها للقيام بقوة الدفع، ومن ثم يجب أن تسير مسافة 180 متر حتى يمكنها الإقلاع و 30 متر بعد الهبوط.

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ورغم سماح هولندا باستخدام السيارة الطائرة على الطرق العامة، فلم تسمح بعد بالطيران بها، فما زالت تطلب اللوائح التنفيذية والتراخيص من لجان الطيران والمدن ودراسة تدابير السلامة بعناية، ومن ذلك، تصميم مناطق هبوط وإقلاع وتعيين مسار سير في الجو وتوكيل قيادتها إلى طيار لتجنب الاصطدام بالمباني والأشجار.

وتتوقع PAL-V أن تستخرج شهادة سلامة الطيران من الوكالة الأوروبية في عام 2022، على أن تبيع أول 90 ليبرتي كإصدار محدود باسم بايونير، وسعر 600 ألف دولار (2.25 مليون ريال) ويليها النسخة القياسية أو موديل سبورت بسعر 400 ألف دولار (1.5 مليون ريال). ومع ذلك لن تبدأ مرحلة الإنتاج إلا بعد النجاح في اختبارات الجودة من هيئة السيارات الهولندية.