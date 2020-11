لكزس RC تحصل على إصدار خاص في اليابان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن إصدار Emotional Ash من موديلات لكزس RC350 و RC300 و RC300 اف سبورت في اليابان.

يضيف الإصدار الخاص طلاء أسود لماع على الشبك الأمامي بإطار أسود نفاث ومصابيح أمامية ثلاثية العينيات ومرايا بطلاء أسود لماع وعوازل ضوضاء وجنوط عجلات 19 إنش حصري مع طلاء أسود لموديلات اف سبورت.

وفي المقصورة تحصل الكوبيه على مقاعد رياضية بكسوة جلد طبيعي (بشكل حصري لموديلات اف سبورت) وتطريزات فضية. وتحصل موديلات اف سبورت أيضا على عجلة قيادة بكسوة جلد طبيعي مع مبدل ناقل الحركة بشكل قياس، وشاشة عدادات رقمية TFTT قياس 8 إنش.

وتحصل جميع الموديلات على تطعيمات خشب المران على لوحة القيادة وألأبواب الداخلية وعجلة القيادة؛ والخشب مطلي بطريقة فنية ليكشف لمعان فضي تحت الضوء.

ختاما، يكلف إصدار Emotional Ash من لكزس RC300 V4 سعر 61,950 دولار (232,281 ريال)، ومن RC300h hybrid سعر 66,250 دولار (248,404 ريال)، ومن RC350 V6 سعر 71,615 (268,520 ريال).

