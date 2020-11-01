رولز رويس برقم مميز.. أحدث سيارات محمد رمضان من دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن أحدث سيارة قام بشرائها.

وقال رمضان في تغريدة نشرها إلى جوار سيارته الجديدة: "اشتريت سيارة رولز رويس كولينان 2020 بلاك بادچ، شكراً الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل".

وتابع رمضان: "شكراً على رقم لوحة السيارة المميز".



ويحرص النجم محمد رمضان على مشاركة جمهوره يومياته على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دائمة.

والجمعة، دخل الفنان المصري في تحدي "شد الحبل" مع حيوان "اللايجر" أثناء زيارته لمدينة دبي.

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ونشر رمضان مقطع فيديو من المصارعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وكتب محمد رمضان: "الحمد لله أول واحد يفوز على اللايجر.. أبطال عالم حاولوا ومقدروش".

ويأتي حيوان اللايجر على رأس قائمة الحيوانات الهجينة، ونتج عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، نشر رمضان صورة سيارة فارهة، وصورة من رخصة القيادة وكتب: "مبسوط إن أول رخصة سيارة لي خارج مصر فى دولة الإمارات".

وأعرب الفنان المصري محمد رمضان عن سعادته باستخراج رخصة قيادة سيارة له من إمارة دبي لأول مرة.