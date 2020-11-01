رئيس أركان الجيش المصري: طفرة في العلاقات العسكرية مع السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق محمد فريد رئيس القوات المسلحة المصرية، الأحد، إن العلاقات العسكرية مع السودان ستشهد طفرة نوعية الفترة المقبلة.

وأكد رئيس أركان الجيش المصري، خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم، أن التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين سيشهد تطورا ملحوظا مستقبلا.



وهنأ الفريق محمد فريد دولة السودان على اتفاق جوبا للسلام بين فرقاء، واستعادة الخرطوم لمكانتها الدولية.

واستأنفت مصر والسودان، اليوم الأحد، مباحثات عسكرية بين رئيسي الأركان لجيشي البلدين في الخرطوم، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ تدريبات مشتركة، لم يحدد موعدها.

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وكان الفريق فريد وصل إلى الخرطوم، السبت، وأجرى مباحثات مع نظيره السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني للتنفيذ.

واتفق الطرفان على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لأفرع القوات المسلحة كافة مع تكثيف التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية، فضلاً عن دور القوات المسلحة بالبلدين في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

وتأتي زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى الخرطوم، لتفعيل نتائج زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قبل أيام إلى القاهرة.