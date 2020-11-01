بمشاركة النجم العالمي “ألو بلاك” وإنتاج لايف نيشن إنترتينمنت – إنفينيتي تكشف رسمياً عن موعد إطلاق سيارتها الجديدة QX55 “كروس أوفر” في 17 نوفمبر

مغني الراب والموسيقي الأمريكي والنجم العالمي “ألو بلاك” يقدم حفلاً موسيقياً عن طريق البث الحي للكشف عن سيارة QX55 المثيرة والجديدة كلياً على مستوى العالم

إن سيارة إنفينيتي QX55 تبشر بعودة العلامة التجارية إلى فئة “الكروس أوفر” الكوبيه الفاخرة التي ابتكرتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن

حفل فريد من نوعه سيتم بثه في جميع أنحاء العالم في 17 نوفمبر الساعة 5:55 مساءً (4:55 صباحًا بتوقيت غرينتش 18 نوفمبر)

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة إنفينيتي للسيارات رسمياً عن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة QX55 “كروس أوفر”، والتي تعيد ربط العلامة التجارية بتراثها وروحها، وسيتم إطلاق السيارة الجديدة خلال حفل موسيقي فريد في 17 نوفمبر، يقدمه مغني الراب والموسيقي الأمريكي والنجم العالمي “ألو بلاك” على مسرح بيلاسكو الشهير في لوس أنجلوس ومن إنتاج لايف نيشن إنترتينمنت.

تمثل سيارة إنفينيتي QX55 الجديدة، عودةٌ طال انتظارها للعلامة التجارية إلى الفئة الأساسية الذي ساعدت في سطوع اسم انفنتي منذ ما يقرب من 20 عاماً مضت مع سيارة إنفينيتي FX، حيث اعتمدت سيارة الدفع الرباعي الرائدة على التصميم والأناقة التي اتبعها صانعو السيارات في ذلك الحين، والآن، وعلى أعتاب الظهور العالمي الأول لسيارة QX55، تستعد إنفينيتي للعودة إلى الفئة التي ارتقت بها عندما دمجت الفخامة والأناقة في عام 2003.

وقال مغني الراب والموسيقي الأمريكي والنجم العالمي “ألو بلاك”: “متحمس للإعلان عن سيارة إنفينيتي QX55 الرائدة، في ليلة خاصة من الموسيقى والحياة في مسرح بيلاسكو”.

وأضاف بلاك: “لم ألتزم أبداً بنوع موسيقى محدد خلال مسيرتي، لكن كان لي أسلوبي والموسيقى الخاصة بي، وهذا هو نفس الأسلوب الذي اتبعته إنفينيتي، فهي علامة تجارية جريئة، وسيارة QX55 الجديدة المذهلة تحاكي مسيرتي وأدائي، فهي سيارة دفع رباعي للأشخاص الذين لا يعتمدون أسلوباً واحداً في حياتهم، ويشرفني الكشف عنها للمرة الأولى في حفلتي الموسيقية الخاصة”.

ويشار إلى أن موسيقى “بلاك”، بما في ذلك الأغاني التي نالت نجاحاً عالمياً مثل “Wake Me Up” و “The Man” و “I Need a Dollar”، معروفة من قبل الملايين حول العالم، وذلك بفضل صوته النابع من القلب وكتابته الموسيقية الموضوعية، وصوته الأبدي. وإن أسلوب “بلاك” المتميز هو سيكون المرافق المثالي لسيارة إنفينيتي QX55 الجريئة، ليس فقط لصدق صوته ولكن أيضاً لتميزه الذي يتجاوز مختلف التعريفات التقليدية للوصول إلى قلب الموسيقى الأمريكية.

ومن جانبه قال فيل يورك، المدير العام للتسويق في شركة إنفينيتي للسيارات: “تأتي سيارة QX55 الجديدة بمواصفات فردية ذات طابع أصيل، ومصممة خصيصاً لتناسب طريقة “بلاك” وأسلوبه المميز وصوته الفريد. وباستخدام قوة الموسيقى وتأثيرها الخلاب، لا يسعنا الانتظار لتقديم علامة إنفينيتي التجارية إلى مجموعة جديدة من العملاء مع النجم “بلاك” وموسيقاه التصويرية المثالية”.

وأضاف يورك: “إن الحفل اليوم ليس فقط للكشف عن سيارة QX55 الجديدة، ولكنه أيضاً يمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء والقاء نظرة من الداخل على “بلاك” الفنان والمضيف بنفس الوقت، ونحن نعمل على التواصل مع عملائنا في جميع أنحاء العالم لتقديم الرفاهية والترفيه بطرق جديدة ومبتكرة”.

والجدير بالذكر أنه وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت إنفينيتي النقاب عن دراسة التصميم الخارجي لسيارتها من فئة QX60 Monograph المرتقبة، وهي السيارة القادمة من فئة SUV، وسيتم الكشف عنها في العام المقبل.

وسيتم نقل البث الحي لمراسم الكشف عن السيارة الجديدة للمشاهدين في منازلهم في جميع أنحاء العالم، بدايةً من المقر العالمي الجديد لإنفينيتي في يوكوهاما إلى استوديو التصميم الخاص بهم في أتسوجي، وتدعو إنفينيتي المتابعين من جميع أنحاء العالم لقضاء ليلة مليئة بالموسيقى من الدرجة الأولى وحضور إطلاق سيارة QX55 المذهلة، على مسرح بيلاسكو، والتي يتبعها جلسة حوارية خاصة مع النجم “بلاك”.

ووفقاً للإحصائيات والدراسات التي أجرتها لايف نيشن، فإن 9 من كل 10 من مشاهدي الحفلات الحية يقولون إنها تجربة لا تُنسى، خاصة عندما يمكن للفنان التحدث إليهم عن إلهامه والدافع وراء موسيقاه.

إن الحديث عن التصميم الجريء والأسلوب المثير لسيارة انفينيتي الجديدة QX55 هو فقط للتشويق حتى الآن، حيث ستتوفر المزيد من التفاصيل حول إنفينيتي QX55 عند عرضها لأول مرة في الساعة 5:55 مساءً، في 17 نوفمبر. والتي ستنقل على صفحة أخبار إنفينيتي أو على اليوتيوب.

ويذكر أن شركة لايف نيشن إنترتينمنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: LYV) هي شركة الترفيه الحي الرائدة في العالم والتي تنطوي تحت مضلتها: تيكت ماستر، وحفلات لايف نيشن، ورعاية لايف نيشن.

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