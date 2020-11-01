بصدارة G80 السيدان.. مبيعات قياسية لـ"جينيسيس" الفاخرة من هيونداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باعت هيونداي أكثر من 380 ألف سيارة من أيقونتها الفاخرة جينيسيس في أسواق العالم على مدى الـ5 سنوات الماضية منذ إطلاقها نوفمبر 2015.

وقالت مصادر في القطاع الصناعي بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن مبيعات جينيسيس وصلت إلى 384,471 ألف سيارة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مما يدل على استقرار مبيعاتها في سوق سيارات الركاب العالمي.



وتتكون تشكيلة جينيسيس الحالية من سيارات السيدان G70 وG80 وG90 وGV80 SUV.

في الأشهر التسعة الأولى من 2020، بلغت مبيعات جميع طرز جينيسيس 85,524 ألف سيارة، في حين بلغ طراز جي 80 نحو 39,472 ألف سيارة، وG90 عند 9,059 ألف سيارة، وطرازها الرياضي GV80 بلغت مبيعاته 24,999 ألف سيارة.

ومن بين مجموعة جينيسيس كانت السيارة الأكثر مبيعا في الأسواق الخارجية والمحلية هي سيارة G80 السيدان على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إجمالي مبيعاتها المحلية لـ160,564 ألف سيارة، وإجمالي مبيعاتها الخارجية لـ41308 سيارات.

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وقالت المصادر إنه بالنظر إلى نمو المبيعات الأخير، من المرجح أن تتجاوز مبيعات جينيسيس 400 ألف في المستقبل.

وكشفت شركة هيونداي موتور، يوم الخميس، عن تصميم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GV70 تحت علامتها التجارية المستقلة جينيسيس، بهدف إطلاقها في السوق المحلي خلال الربع الرابع.

وستتم إضافة السيارة الرياضية GV70 وسيارة كهربائية بالكامل إلى تشكيلة جينسيس التابعة للشركة بحلول عام 2021.