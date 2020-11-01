أحدث سيارات 2021.. مرسيدس تطلق الفئة S الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح مرسيدس جيلا جديدا من الفئة S ديسمبر المقبل بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية ومعدلات الاستهلاك والأداء الديناميكي

وأشارت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات إلى أن النسخة الجديدة من الفئة الشهيرة تتميز بالرحابة بفضل طول قاعدة العجلات إلى 3.11 متر في الموديل القياسي، كما تتميز السيارة المتوفرة في إصدارين بطول 5.18 5.29 متر بوزن أخف من الموديلات السابقة.

ومع خفض الوزن والتصميم الانسيابي للجسم تم الاعتماد على نظام الدفع الهجين المعتدل بقوتي (367 و435 حصانا) لتقليل استهلاك السيارة من الوقود، فضلا عن الوصول إلى مدى سير حوالي 100 كلم، ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق القوة الممتد بين 210 كيلوواط/286 حصانا إلى 320 كيلوواطا/435 حصانا.

وتصل السيارة إلى السرعة القصوى 250 كلم/س، وتستهلك أكثر نسخ السيارة اقتصادية معدل 6.6 لتر ديزل/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 163 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتعتمد سيارة الجيل الجديد على نظام الملتيميديا MBUX، وقمرة رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة Head-up ضخمة، ومساعد تنبؤي يتعرف عن طريق اتجاه رؤية قائد السيارة وحركته على المرآة التي يرغب في ضبطها وتنشيط المفتاح المعني.

ويسمح توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى عشر درجات في الخلف، مما يجعل الفئة S أكثر رشاقة عند المناورة، وبالإضافة إلى ذلك تتمتع السيارة بأنظمة راحة وأمان جديدة منها 10 برامج تدليك ونظام صوت فائق مع العديد من الأنظمة المساعدة التي تحقق خطوات متقدمة نحو القيادة الآلية.

ومن المتوقع اتساع باقة موديلات السيارة من خلال طرح الإصدارات Plug-in ونسخ AMG ومايباخ، وتبدأ أسعار سيارة مرسيدس من الفئة S الجديدة من 96 ألفا و100 يورو.

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مؤشرات أداء جيدة

ونهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات عن أداء أفضل من المتوقع للربع الثالث ولكنها قالت إنه سيتم التعويض جزئيا عن الصفعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للمبيعات بحلول نهاية العام.



وتتوقع الشركة الأم مرسيدس بنز الآن ربحا تشغيليا لعام 2020 يماثل نتائج العام السابق التي بلغت 4.3 مليار يورو (5.1 مليار دولار).

ووضع الربع الثاني الذي تحمل العبء الأكبر للإغلاقات والقيود المتعلقة بفيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد، دايملر في المنطقة الحمراء.

ولكن الشركة تحدثت عن تعاف سريع غير متوقع في الطلب في الربع الثالث بينما أشارت أيضا إلى أن العمليات أصبحت أكثر اقتصادا من ناحية النفقات.

وقال هارالد فيلهيلم، عضو مجلس الإدارة للماليات: "في ظل هذا الزخم، نحن على المسار لجعل أعمالنا أكثر مقاومة لتقلبات السوق ".

وباعت الشركة أقل من 773 ألف سيارة وشاحنة وحافلة في الربع الثالث بتراجع 8% على أساس سنوي.

وتراجعت العائدات بواقع 7% لتصل إلى 40.3 مليار يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.