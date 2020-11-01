ترامب يحتمي بالسيارة "الوحش".. أنظمة دفاع متحركة على الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الوحش" هو اللقب الذي تحوز عليه عن جدارة سيارة "كاديلاك" ليموزين التي حصل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفضل ارتياد نفس سيارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهي سيارة "كاديلاك ون"، إليك مواصفات سيارة ترامب أو "الوحش" كما يطلق عليها.



السيارة الجديدة تنتمي إلى طراز "كاديلاك" المميز، وتعد امتدادا لسلسلة السيارات الرئاسية التي اعتادت تقديمها منذ عام 1910.

حماية فائقة

السيارة "كاديلاك" البالغ ثمنها 1.6 مليون دولار مزودة بنظام أمان عالِ، فنوافذها مصنعة من أكثر من خمس طبقات من الزجاج والبولي كربونات، ويمكنها مقاومة الرصاص دون أن تُثقب.

أبواب السيارة أيضًا مضادة للرصاص، وهي مصفحة ويبلغ سمكها أكثر من ثماني بوصات، ومضادة للهجمات الكيماوية، ويماثل وزنها وزن أبواب طائرة بوينج 757.





تتميز إطارات السيارة بمقاومتها للثقب، كما أن بها حوافا فولاذية، تمكن السيارة من الاستمرار في السير حتى لو تعرضت الإطارات للتلف.

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أما هيكل السيارة فهو مُصنع من الفولاذ والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، كما أنه مزود من الداخل بصفائح فولاذية، لحماية السيارة من القنابل.

أنظمة دفاع متكاملة

تأتي السيارة مزودة بالعشرات من آليات الدفاع للحفاظ على سلامة الرئيس، وأكياس دم من فصيلته.

تم تزويد السيارة أيضا ببنادق آلية، ومدافع لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، فضلاً عن نظام إطفاء للحرائق في الخلف، وإمدادات الأكسجين، وفي الأمام زودت السيارة بكاميرات الرؤية الليلية.





كما أن لدى الرئيس ترامب مقعدا مخصصا له في الخلف، يوجد به جوال يعمل بالأقمار الصناعية، وخط مباشر لنائب الرئيس والبنتاجون، بالإضافة إلى وجود حاجز زجاجي يفصل بين الرئيس والسائق.

يقود السيارة سائق مدرب جيدًا من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكي، ويتقن كيفية التعامل مع السيارة، وكيفية الهروب إذا استلزم الأمر.