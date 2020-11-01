إكوسبورت أكتيف.. أحدث SUV من فورد الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسعت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، من عائلة سيارتها إكوسبورت (Ecosport).

وتنتمي السيارة الجديدة إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV من خلال إطلاق النسخة Active الجديدة، والتي تتمتع بالمزيد من الطابع الوعر وتجهيزات الحماية الخارجية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Ecosport Active الجديدة تلفت الأنظار إليها من خلال ألواح الحماية على الجسم الخارجي والمرايا الجديدة والسقف المطلي باللون الأسود والخلوص الأرضي الأكبر بفضل مجموعة التعليق الجديدة.

وتتجلى المقصورة الداخلية بمظهر أنيق من خلال أسطح الكروم وظهور حرف A على المقاعد مع المقود ثلاثي البرامج وشاشة نظام الملتيميديا الأنيقة.

وتعتمد السيارة خماسية الأبواب على محرك سعة اللتر بقوة 125 حصانا مع ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات، ومن المقرر طرح السيارة المعتمدة على نظام الدفع الأمامي بسعر يبدأ من 23 ألفا و882 يورو تقريبا.

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وتعاني فورد من مشكلات مالية، حيث أعلنت عن عزمها شطب حوالي 1400 وظيفة دائمة في الولايات المتحدة بنهاية العام الحالي، كجزء من خطة قيمتها 11 مليار دولار لإعادة هيكلة أنشطتها على مستوى العالم والتي بدأت منذ عامين.

ونقلت تقارير إعلامية عن مذكرة داخلية موجهة إلى العاملين في الشركة، القول إن عملية شطب الوظائف ستتم من خلال التسريح الاختياري للعمال، وأن الشركة ستعرض التقاعد الاختياري على العمال الذين تنطبق عليهم الشروط.

كانت فورد قد قلصت في العام الماضي طاقتها الإنتاجية وشطبت آلاف الوظائف بأوروبا. وخلال العام الماضي استغنت فورد عن حوالي 7000 موظف دائم في مختلف أنحاء العالم وتتوقع توفير 600 مليون دولار سنويا من خلال خطة إعادة الهيكلة.

ووصل إجمالي العاملين في فورد على مستوى العالم بنهاية العام الماضي إلى 190 ألف عامل.