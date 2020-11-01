تعرف على ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد التي بدأ قرارها اليوم

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (441 / 191) وتاريخ 2/ 12/ 1441هـ بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 32)

ما هو الغرض من هذه الضوابط؟

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًا وكمثال الخدمة التي يقدمها السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.

ما هي هذه الضوابط التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي:-

1- سنوياً راح يتم تأمين سيارتك المؤجرة من الجهة التمويلية طوال مدة العقد بينك وبينهم.

2- راح تحصل الجهة التمويلية على ثلاث عروض من مختلف جهات التأمين بناءً على سجلك, وتلتزم الجهة بإختيار العرض الأفضل والأقل سعر وبعدها يقدمونه لك.

3- راح يتم حساب قيمة القسط التأميني سنوياً من قبل شركة التأمين، بناءً على تغيير القيمة التأمينية وعوامل التسعير للأفراد المستأجرين وتقوم الجهة التمويلية بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك.

4- لما توقع عقد الإيجار لازم يكون إتفاق بينك وبين الجهة التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية للسيارة كل سنة.

5- نهاية كل سنة من التأمين راح تلتزم الجهة التمويلية بتصفية المبلغ اللي تم دفعه لشركة التأمين وماتم إحتسابه عليك من اقساط وراح يتم حفظه في حسابك التأميني وتزويد بنسخة منه.

6- راح يحقلك تسترجع المبلغ الزائد من الأقساط اللي دفعتها أو دفع مبلغ إضافي اللي تحملته عنك الجهة التمويلية واللي يكون أعلى من اللي تم سحبه مقابل قسط التأمين.

7- تتفق أنت والجهة التمويلية على طريقة الإصلاح سواء كان وكالة او وش اصلاح معتمدة ولازم ينكتب في نموذج طلب التأمين.

8- يحق لك فقط تحدد المنافع الإضافية على الوثيقة وتحدد مبلغ التحمل المناسب لك.