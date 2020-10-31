فولفو تحقق في حوادث السيارات منذ 50 عام!

الخليج ٣٦٥ نت – لدى فولفو “فريق أبحاث الحوادث”، ومهمته أن يبقى مستعداً دائما للتحقيق في حوادث تصادم سيارات فولفو فور وقوعها لمساعدة الشركة السويدية في تحسين صناعة السيارات.

فكلما تورطت سيارة فولفو في حادث بمدينة غوتنبرغ حيث مقر الشركة الرئيسي، يتوجه فريق أبحاث الحوادث إلى الموقع ويبدأ تحقيقاته وتحليل كل مرحلة من مراحل الحادث بدقة ثم يوثق النتائج بتفاصيل غنية.

وأول ما يقوم به فريق التحقيق فور الوصول إلى موقع الحادث أن يطرحوا أسئلة مثل مدى تأثير التصادم؟ ما سرعة تدخل أنظمة السلامة النشطة؟ كيف حال الركاب؟ ثم يعاينون بيئة الحادث مثل الطقس والوقت من اليوم وعلامات الطريق.

بعد الانتهاء من تحقيقات الموقع، يعود الفريق إلى المقر الرئيسي ويتواصل مع السائق من أجل الوصول إلى السيارة وفحصها، كما يطلبون تقارير شرطة المتاحة للجمهور، ويحاولون فهم كيفية تعرض السائق للحادث، وهنا يأتي دور علماء السلوك في فولفو.

وآخيراً، ينظر الفريق في السجلات الطبية مع خبراء الميكانيكا الحيوية والفيزيائيين لتحليل آثار حادث التصادم.

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يحقق فريق أبحاث الحوادث في فولفو في حوالي 30-50 حادثًا شخصيًا كل عام، كما تعتمد الشركة على موظفين مستقلين وخدمات الطوارئ الأقرب إلى موقع الحوادث بالنسبة للحوادث التي تقع في جميع أنحاء العالم.