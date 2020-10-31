“بالفيديو” شركة ريماك تحطم سيارتين بقيمة 20 مليون ريال.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعد ريماك C_Two من أغلى السيارات في العالم التي تطرحها الشركة الكرواتية، تسعر بمقابل 2.6 مليون دولار، ما يعادل 9.7 مليون ريال، وهذا لم يمنع تدميرها عمداً في اختبار السلامة!

ما يظهره الفيديو من تدمير سيارتين سي_تو لم يكن حادثا بقيمة 19.5 مليون ريال، بل جزء من برنامج اختيار ريماك استعداداً لإطلاق الهايبركار في 2021.

وهذه مجرد البداية، فتقول ريماك أنها ستدمر 11 نموذجا أثناء الاختبار، وأكدت ضرورية الإجراء لضمان الامتثال لمعايير السلامة العالمية التي تضمن بيع موديل الإنتاج عالميا.

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أحد اختبارات السلامة هو تأثير الحاجز المشوه بنسبة 40٪، وقد اختبرت سي_تو تصدم بالحاجز بسرعة 40 كم/س ، مرت بنجاح متكامل، لكن أجري الاختبار بنموذج آخر على سرعة 56 كم/س؛ قد لا يبدو الفرق بسيطاً، لكن بتضاعف الطاقة الحركية يكون الانهيار أكثر تدميرا، ومع ذلك كانت جميع القراءات باللون الأخضر وكانت مخاطر إصابة الركاب منخفضة جداً.

وأثبت هذا الاختبار أمان أحادي ألياف الكربون الذي لم يتضرر، كذلك لم يؤثر على دواسات، ما أثبت أن ريماك سي_تو آمنة جدا على حد وصف الشركة، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهايبركار تستخدم 4 محركات لتوليد قوة إجمالية 1,888 حصان وعزم دوران 2,300 نيوتن متر لتتسارع إلى 96 كم/س خلال 1.85 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى 412 كم/س.