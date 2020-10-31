تعبئة خزان الوقود بالكامل يضر بالسيارة: خرافة أم حقيقة؟

الخليج ٣٦٥ نت – هناك اعتقاد سائد بين كثير من قائدي السيارات أن الإفراط في تعبئة خزان الوقود قد يشكل خطورة شديدة على السيارة خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة، ووجد هذا الاعتقاد مساندة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي صحة هذا الاعتقاد؟
المساندين لهذا الاعتقاد يقولون أن البنزين يتمدد عند ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة في الصيف، وهو ما ينتج عنه غازات قد تنضغط وتشتعل وتؤدي إلى انفجار خزان الوقود في حال امتلائه بالكامل.
لكن هذا بالطبع اعتقاد خاطئ، حيث أن شركات صناعة السيارات على مستوى العالم تقوم بتنفيذ معايير جودة محددة فيما يتعلق بصنع خزانات الوقود في السيارات.
فخزان وقود السيارة يتم تصميمه بطريقة هندسية تسمح بملء الخزان بالوقود، ولكن في نفس الوقت دون تعبئة فراغات محددة داخله لترك مساحة كافية لتحرك الأبخرة والغازات، لعدم تشكيل ضغط كبير على البنزين، الأمر الذي يحول دون إشتعاله.
ووفقاً لمعايير الجودة، فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5% من مجمل حجم الخزان، ولمزيد من الأمان، فهناك صمامات أمان بخزانات الوقود تسمح بخروج تلك الأبخرة عند وصولها إلى ضغط معين.
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