تجربة ميزة صالة العرض التفاعلية المباشرة لسيارة كيا سيلتوس

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “كيا موتورز” في وقت سابق عن إطلاق “صالة العرض التفاعلية المباشرة” (Live Stream Showroom)، المنصة الإلكترونية الجديدة التي تتيح للعملاء الوصول إلى استعراضات مخصصة لسياراتها – حسب رغبة العميل لدى مجموعة مختارة من الوكلاء.

وتم إطلاق هذه المنصة مبدئياً في عدد من الدول منها المملكة، وتم إتاحتها حالياً لسيارتين هم كيا K5 وكيا سيلتوس، ونستعرض اليوم تجربتنا مع صالة العرض التفاعلية لسيارة كيا سيلتوس.

في البداية وعند الدخول من خلال الرابط ، ستظهر لك شاشة تمكنك من اختيار اللغة المناسبة لك.

بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التفاعلية لداخلية السيارة والأشياء التي يمكنك تعديلها.

في الداخل سيمكنك مشاهدة كافة تفاصيل الداخلية وكذلك تغيير ألوان الداخلية وعرض تجربة تفاعلية لبعض التقنيات الموجودة في السيارة.

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بعد ذلك في أعلى الشاشة على اليسار يوجد علامة السيارة والتي تنقلك إلى الخارجية.

في الخارجي سيمكنك مشاهدة كافة تفاصيل التصميم بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات على التصميم والتي تتضمن لون السيارة، شكل الجنوط والمصابيح الأمامية.

كما يمكنك التعرف على مميزات وتقنيات السيارة من خلال الضغط على المؤشر في القائمة الصغيرة على يسار الشاشة.

هذا والجدير بالذكر أن كيا سيلتوس 2021 تأتي مع العديد من المميزات والتي تتضمن:

مكيف أوتوماتيك مع فتحات تهوية خلفية

مقود كهربائي متعدد الإستخدامات

مثبت سرعة

فتح السيارة عن بعد

كاميرا رؤية خلفية

تنبيه ضد السرقة

إغلاق مركزي للأبواب والنوافذ

مراقب ضغط هواء الإطارات

مكابح مانعة للانغلاق

وسائد هوائية أمامية

مستشعرات خلفية

تجربة صالة العرض التفاعلية المباشرة: كيا سيلتوس