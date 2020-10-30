"بورش" تطرح طراز Cayenne E-Hybrid ببطاريات أكبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ كشفها رسميا عن طرازها الكهربائي المميز تايكان في 2019، تسعى "بورش" لتحقيق المزيد من الانتصارات في عالم صناعة السيارات الكهربائية

ووفقا لموقع "موتور وان" فقد أعلنت الشركة الألمانية عن تقديمها للأسواق خلال عام 2021، نسخة كهربائية هجينة من طراز Cayenne، ضمن فئة SUV.

وقال الموقع الأمريكي إن "بورش" ستقدم نسخة 2021 من طراز Cayenne ببطاريات كهربائية أكبر في الحجم، تتغلب بها على نفسها، وتحقق مكانة متميزة بين شركات صناعة السيارات الكهربائية.



ويتوفر من الطراز بنسخته الكهربائية لعام 2021 فئة افتتاحية باسم Cayenne E-Hybrid والفئة الثانية باسم Turbo S E-Hybrid، وسيتم تعديل قدرات البطاريات، التي ستتمكن من ضخ قوة للمحرك بمعدل 17.9 كيلووات في الساعة، بعد أن كان المعدل يقف عند حد 14.1 كيلووات في الساعة.