استدعاء 3.3 مليون سيارة تويوتا ولكزس

كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، حملة استدعاء تشمل نحو مليون ونصف المليون سيارة، لإصلاح خلل في مضخات الوقود، قد يتسبب في تعطل المحركات.
ويصل عدد السيارات التي أعلنت "تويوتا" عن استدعاءهابذلك إلى 3.3 مليون مركبة تحمل علامتي "تويوتا، ولكزس".
وتضم قائمة الاستدعاء نحو 40 طرازاً متنوعاً من "تويوتا، ولكزس"، يرجع تاريخ إنتاجها إلى عام 2013.
وأكد بيان صادر عن "تويوتا"، أن العيب المكتشف يتمثل في احتمالية توقف مضخات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ، ما قد يؤدي إلى توقف السيارة، وقد يصل الأمر إلى عدم قدرة السائقين على إعادة تشغيل المركبات بعد تعطلها، خاصةً إذا حدث التوقف والسيارة تتحرك بسرعة عالية.
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