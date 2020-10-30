شاهد سعر التأجير الشهري لكوينيجسيج CCXR تريفيتا!

الخليج ٣٦٥ نت – كوينيجسيج صنعت نسختين فقط من سيارة CCXR تريفيتا، واحدة منهم معروضة حالياً للبيع في ولاية كاليفورنيا، والمفاجئ هنا أنه بالإمكان تأجير السيارة بدلاً من شرائها. شركة Luxury Lease Partners تعرض السيارة للإيجار بـ 24,000 دولار شهرياً (90,000 ريال) في عقد مستمر لخمسة أعوام ولكن تطلب الشركة دفعة أولى بـ 650,000 دولار! (2.4 مليون ريال)، معللة ذلك لندرة السيارة وأدائها المذهل. وتعتمد كوينيجسيج CCXR تريفيتا على محرك V8 سعة 4.8 لتر تيربو مزدوج بقوة 1018 حصان وسرعة قصوى 410 كلم\س.

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