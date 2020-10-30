موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجأة فولفو وليموزين الرئيس الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

دشنت شركة فولفو كارز السويدية لصناعة السيارات برنامج "كير باي فولفو" يتيح لعملائه إمكانية استبدال سياراتهم كما يتبادلون ستراتهم.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار تاريخها 45 رئيسا، استخدموا خلال خدمتهم سيارات ليموزين مصفحة مخصصة لحماية الرئيس.

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نشرت شركة KleinVision السلوفاكية، مقطع فيديو يرصد رحلة تجريبية لتحليق السيارة الطائرة "AirCar" التي تتحول من مركبة لطائرة لأول مرة.

يترقب عشاق السيارات حول العالم ما تحمله عام 2021 من موديلات مميزة، خاصة الموديلات الرياضية الخارقة، فائقة السرعة.

ينتظر عشاق السيارات بشفغ نسخة 2021 من السيارة الأكثر شعبية في العالم، وهي تويوتا كورولا المميز.